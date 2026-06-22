「貯蓄4000万円超の世帯が15％」と聞くと、住宅ローンや教育費で毎月ギリギリの家庭ほど驚くでしょう。自分の家計だけが遅れているように感じるかもしれません。しかし、貯蓄額の統計を見るときは、年齢、住宅ローンの有無、退職金、相続、共働きかどうかを分けて考える必要があります。 4000万円以上の貯蓄がある世帯は確かに存在しますが、全員が現役子育て世帯で、毎月の給料だけから貯めたとは限りません。