「最大料金1200円」と書かれていたコインパーキングに車を停めたにもかかわらず、精算時に4800円を請求されて驚いた――このようなトラブルは、SNSなどでもたびたび話題になります。 よく確認すると、「最大料金適用外区画あり」「一部車室を除く」などの小さな注意書きが表示されているケースもありますが、見落としてしまう人も少なくありません。 本記事では、コインパーキングの「