長年勤め上げた会社を定年退職し、楽しみにしていた「2000万円」の退職金。しかし、いざ口座を確認すると、振り込まれていたのは1600万円未満だったという場合、「会社に不正にお金を抜かれたのでは」と不信感を抱くのも無理はないかもしれません。 しかし、これは税金の手続きにおける「ある書類」の出し忘れが原因で起きる、典型的なトラブルの可能性が高いでしょう。本記事では、退職金から多額の税金が天引きされてしま