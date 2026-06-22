夏のボーナスシーズンになると、「今年のボーナスは平均〇〇万円」というニュースを目にすることがあります。 例えば、2026年のボーナスの平均が88万円という情報もありますが、自分の夏のボーナスが50万円だった場合、「平均より40万円近く少ない」「もしかして自分の会社はかなり低いのでは？」と不安になる人もいるでしょう。 しかし、ニュースで報じられる「平均88万