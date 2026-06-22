Stray Kidsのフィリックスが、抜群のビジュアルでファンを魅了した。フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】「王子様だぁ」フィリックス、純白コーデ公開された写真には、ホワイトのテーラードジャケットに同系色のタンクトップとパンツを合わせたオールホワイトコーデに身を包んだフィリックスの姿が収められている。プラチナブロンドのミディアムヘアと端正な顔立ちが際立ち、中性的で幻想