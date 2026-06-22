【モデルプレス＝2026/06/22】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が6月21日、自身のInstagramを更新。息子たちからのプレゼントなどを公開し、反響を呼んでいる。【写真】57歳松竹芸人「癒される」息子たちからの手描き父の日プレゼント◆岡田圭右、父の日のプレゼント公開岡田は「朝起きたら家族から」とつづり、家族からの「感謝状」を公開。また「いつもありがとう！」と書いてある用紙には2人の子どもからのメッセージやイ