韓国の刑務所の実状が明らかになる。現役の刑務官も噂を明らかにするために登場した。6月22日、韓国で放送されるMBC every1『ヒドゥン・アイ』（原題）では、単独入手した春川（チュンチョン）刑務所の内部映像を通じて、刑務所の現実が詳細に公開される。【写真】再婚相手は自称・男性の詐欺師…騙された五輪選手小さな物1つも許可なく所持できない厳格な空間で、機動巡察チームは収容棟を予告なしに点検し、その過程で予想外の違