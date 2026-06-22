【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の小栗旬が6月21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（よる10時30分〜）に出演。松本潤とのエピソードを明かす場面があった。【写真】小栗旬＆松本潤「花より男子」御曹司ビジュアル◆小栗旬、松本潤が「すげえ嫌いだった」過去小栗と松本は、日本テレビ系ドラマ「ごくせん」第1シリーズ（2002年）で共演。熱血教師“ヤンクミ”こと山口久美子（仲間由紀恵）が担任