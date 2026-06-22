韓国のスターバックスが、異例の事態に追い込まれている。スターバックスコリアは6月22日、全国の店舗の営業を15時で一斉に終了し、全従業員を対象に歴史認識と社会的感受性に関する教育を実施する。【写真】早逝した元巨人軍の娘、“スタバ写真”で右派に？韓国で1999年に1号店をオープンして以来、全国店舗を一斉に早く閉めるのは初めてだ。一方、日本では、スターバックス事業の好調ぶりが語られている。同じスタバでも、日本で