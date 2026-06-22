【モデルプレス＝2026/06/22】奈良国立博物館がボストン美術館と共同企画した特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」（7月18日〜9月13日開催）で音声ガイドナビゲーターを務めるJO1の河野純喜（こうの・じゅんき／28）にインタビュー。地元・奈良県の思い出や展覧会を一緒に回りたいメンバーについて語ってもらった。【写真】人気アイドル、地元博物館の音声ガイド挑戦◆河野純喜、音声ガイドナビゲーター収録の感想― オフ