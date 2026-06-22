【かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン】 開催期間：6月29日～各店舗なくなり次第終了 コロワイドグループのかっぱ寿司は、「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を6月29日より開催する。 本キャンペーンでは期間中、お会計税込3,500円以上利用し、レジにてかっぱ