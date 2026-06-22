◇MLB レンジャーズ 4-3 パドレス(日本時間22日、グローブライフ・フィールド)パドレスの松井裕樹投手が、4試合連続無失点と好投を続けています。この日は1点ビハインドで迎えた8回裏に登板。先頭に対しては2球で追い込む中、フルカウントとされるも6球目のスプリットでサードゴロに取ります。続く打者には、こちらも2球で追い込んだのち四球で出塁を許すも、カイル・ヒガシオカ選手には三球三振。ここで送られた代走の盗塁を阻止