モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）に出演。現在、不安なことを明かした。今年2月に第1子妊娠を発表したみちょぱは、水野美紀から「どうですか？」と聞かれ、「元気でやってます」。さらに水野から「なんか良い優しい顔になって」と伝えると、「メッチャ言われるんですけど」と打ち明けた。そして水野が「不安はありますか？出産に向けて」