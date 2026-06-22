中国銀行が発表した『人民元国際使用白書（2026）』によりますと、海外の貿易パートナーの間で人民元建て決済を受け入れる意欲が高まっています。調査対象となった国内企業の6割超が「取引先が人民元決済を受け入れている」と回答し、3割超が受け取った人民元を預金として保有していると答え、その割合は過去5年で最高を記録しました。世界的なマクロ環境の不確実性が高まり、安全で安定した資産への配置需要が拡大する中、人民元