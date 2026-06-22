中日は22日、未来の野球界を担う北谷町の少年少女たちへの野球振興支援としてチャリティーオークションを開催することになったと発表した。沖縄県北谷町でキャンプが行われるようになって今年で31年目。北谷町への感謝の気持ちを形にするため、2026年春季キャンプ北谷組が使用していたボールを出品する事になった。チャリティーオークションの収益は必要経費を除いた全額を未来の野球を担う北谷町の少年少女たちへの野球振興支