ベージュのテーピングで患部をグルグル巻きに、足を引きずる場面も【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、大量リードを許していた7回に代打を送られ途中交代した。2打数1安打1四球と2試合連続安打をマークしたものの、試合後にはロッカーで左膝にアイシング治療を施し、足を引きず