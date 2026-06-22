4人組グループのモナキが、6月22日（月）に、「ファミリーマート」のフラッペの新ラインアップ「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発表会・試飲会に登壇。グループ初のPRイベントとなった今回、四人は「ヒヤッとしたエピソード」を披露。ケンケンは“社会の窓全開”で撮影イベントに出ていたことを明かした。【写真】“社会の窓全開”エピソードを語るケンケン■じん「結構空きがちだよね」今回モナキが登壇したのは、6月23