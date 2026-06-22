エジプト代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｇ組）でニュージーランド代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦。３−１で快勝してＷ杯初勝利を掴んだ。この試合に先発した主将のモハメド・サラーが、２ゴールに絡む活躍を披露。１−１で迎えた67分に逆転ゴールを決めると、82分には左CKのキッカーを務め、トレゼゲのチーム３点目をお膳立てしてみせた。試合後のフラッシュインタビューで、サ