霧島市隼人町の温泉施設で家族と訪れていた5歳の男の子が21日行方不明になり、警察と消防が捜索を続けています。中継です。堂前さん。霧島市隼人町の嘉例川地区に来ています。行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の田中 嶺臣くん5歳です。警察と消防によりますと、嶺臣くんは家族と天降川沿いの「かれい川の湯」を訪れ、家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に姿が見えなくなりまし