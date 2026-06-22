レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、きょう22日から7月14日までの平日限定で、『焼肉酒場セット』を注文した人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施する。【写真】種類が豊富な『焼肉酒場セット』飲み放題メニュー『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニュー。1人税込2178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛