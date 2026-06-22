俳優の小栗旬（43）が21日放送の日本テレビ系『メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ』（後10：30〜後11：25）に出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の松本潤（42）との関係性について語った。【写真】ファン必見…心を許す間柄だからこそ見せる表情で談笑する松本潤＆小栗旬番組恒例の車内トークが繰り広げられる中、話題は『ごくせん』に。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」というという強い