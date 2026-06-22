TravisJapanの松田元太（27）が22日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。かつて同じ事務所に所属していた先輩と生トークを繰り広げた。この日のゲストはタレントで歌手の北山宏光と、元「BiSH」で歌手、女優のセントチヒロ・チッチ。北山は23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同年9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属