◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）サノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）に勝負気配が漂っている。１週前追い切りの１７日に美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒５―１１秒０の猛時計。伸びの力強さは際立ち、今までで一番の出来と言ってもいい。尾形調教師も「すごくいいと思います。レースを使うと分からないですが、ソエ（骨膜炎）がだいぶ