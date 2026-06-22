２２日放送のＴＢＳ「ひるおび」では、サッカー北中米Ｗ杯でチュニジアに４―０と快勝した日本代表の戦いについて報じた。話題となったのは、日本代表の鎌田大地の前半４分の日本代表のＷ杯史上最速のゴール。ＧＫ鈴木彩艶から、冨安健洋、鎌田、上田綺世、田中碧、中村敬斗とつないで、最後はゴール前に入り込んだ鎌田が中村のクロスをヒールで押し込んだ。このゴールには中継で解説していた本田圭佑は「うまい！左足ピョン