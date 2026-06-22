フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２２日に放送され、北山宏光とセントチヒロ・チッチがが生出演。自身の作詞のインスピレーションの源を明かした。トークコーナーでＭＣの神田愛花が「ワールドカップを見ていい曲とか詞とかが浮かんだりしますか？」と振ると、北山は「△」の札を出しつつも「いい物は感情として受ける」。チュニジア戦でのＦＷ上田綺世のゴールを引き合いに出し、「上田選手のディフ