ロッテは２２日、１２月下旬に開催予定の「ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩＣＵＰ２０２６」に出場するマリーンズジュニアチーム（小学６年生対象）の選考会応募受付を、２２日午後３時から開始することを発表した。２０１４年４月２日〜１５年４月１日生まれの小学６年生が対象。応募期間は２２日午後３時〜７月６日午後３時まで。１次選考会は７月２１、２２、２３日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、