Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２２日、Ｊ３福島ユナイテッドＦＣのＭＦ上畑佑平士（２７）の完全移籍加入を発表した。上畑は１９９８年７月２５日、兵庫県出身。１８０センチ、７２キロ。セレッソ大阪の下部組織で育ち、産能大を経て福島に入団した。通算出場記録はＪ３で１３８試合９得点、カップ戦３試合２得点、百年構想リーグ１８試合４得点。上畑はクラブを通じて、以下のようにコメントした。「はじめまして。福島ユナイテッ