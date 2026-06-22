【モデルプレス＝2026/06/22】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が6月21日、自身のInstagramを更新。夫の石倉ノアと息子の姿を公開し、話題となっている。【写真】「テラハ」出演39歳美女「尊い親子愛」海で楽しむ夫＆4歳息子◆島袋聖南、夫・石倉ノアと息子の写真を公開島袋は「Happy Father’s Day！」「パパの好きなものを好きになるぴよくん そして息子と同じ目線で全力で遊んでくれるノ