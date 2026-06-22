IS:SUE サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生した4人組ガールズグループ・IS:SUEが、解熱鎮痛薬ブランド『EVE（イブ）』のキャンペーンアンバサダーに就任した。併せてWEB CM「REBORN with EVE」篇が公開された。【動画】IS:SUE出演、イブA錠 WEB CM「REBORN with EVE」篇『EVE（イブ）』はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してし