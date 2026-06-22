東海地方は、この先2週間は曇りや雨の日が多いでしょう。目先、25日(木)から26日(金)は広く雨が降り、太平洋側の地域を中心に、雨量が多くなる恐れがあります。今日22日(月)は雲が多く日差し少なめにわか雨に注意今日22日(月)は、低気圧が日本海と関東の東の海上にあり、前線が本州の南の海上に延びています。東海地方は、太平洋側の一部の地域で日差しが出ている程度で、雲が多くなっています。また、名古屋市内など、雨の降っ