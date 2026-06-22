神奈川の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」が、英国の音楽業界誌『IQ Magazine』が発表した『Arena Stars 2026』に選出されたことが22日、発表された。『Arena Stars』は、優れたコンサート体験を提供するアリーナ会場を称えるもの。【画像】優秀アリーナ20会場に選出されたKアリーナ横浜の内観『IQ Magazine』は、コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など、世界のライブエンタテインメントビジネスに関わる業界関