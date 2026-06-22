歌手で俳優の中島健人によるプロジェクト「KENTY FRAGRANCE」(ケンティーフレグランス）第2弾の発売日が7月7日に決定した。【写真】ギャップがすごい…妖艶な「ROSSO」ビジュアルブランドコピーは、「香りのメロディーあなたのそばに…」。中島が楽曲制作を始めた当初から温めてきた構想を形にしたプロジェクトだ。「香りをまとって楽曲を聴いてほしい」という想いのもと調香の全工程に立ち会い開発したシリーズで、楽曲の世界