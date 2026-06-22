亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。山下智久（41）からアンケートで人柄について語られた。番組からの「アイドル亀梨と感じる瞬間は？」という質問に山下は「実は普段一緒にいる『カズヤくん』とステージ上の『亀梨和也』は僕の中で全くの別の人に感じることがあります。ステージに立つと、アイドルとしての輝きとカリスマ性が一気にあふれ出すんですよね。『カズヤくん』に関