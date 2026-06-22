◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（6月16日〜21日、スロベニア）卓球のWTTスターコンテンダー リュブリャナは、21日まで行われ、日本勢が4種目で頂点に立ちました。男子シングルスでは、戸上隼輔選手が準決勝でドイツのチウ・ダン選手を3−2（11−9、11−8、5−11、10−12、11−9）のフルゲームで撃破。決勝ではブラジルのカルデラノ選手と1時間を超える激闘の末に4−3（7−11、12−10、11−8、4−11、11−5、7−11、11