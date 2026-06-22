「M−1グランプリ2026」の開催会見が22日、都内で行われた。昨年2位のドンデコルテは、渡辺銀次（40）が代表する形で「出ます！」と、優勝を目指して出場することを明言した。さらに渡辺は「キングオブコントも出ます」と、前代未聞の2冠を目指す決意を示した。昨年の活躍で、現在は劇場やイベントなどで多忙を極めている。昨年王者のたくろうの赤木裕も「忙しいので、ネタの練習時間をつくるのも大変」と、心配していた。昨年大会