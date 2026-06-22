開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで「うちの会社の小さい先輩の話」がセール価格で販売されている。 価格は1巻から6巻が各99円、7巻から11巻が各363円、12巻は772円となっている。全巻を購入した場合の合計金額は3,181円となる。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購入