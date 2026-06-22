6月22日、滋賀レイクスは、「B.LEAGUE DRAFT 2026」での指名を経て2026－27シーズン以降の選手契約を締結していた田中流嘉州が、「育成契約選手制度」に基づき、同シーズンから長崎ヴェルカへ期限付移籍することを発表した。 三重県出身で現在22歳の田中は、194センチ95キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。中部大学第一高校から大東文化大学へ進学し、2025－26