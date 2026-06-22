ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦは軟調。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が、日本時間２２日正午時点で１バレル＝７６ドル近辺で推移。朝方には一時、７９ドル近辺に上昇したが、足もとでは１８日の清算値（終値に相当）の７６．６０ドルに比べ、横ばい水準となっている。米国とイ