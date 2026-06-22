マイネットは後場動意。上昇率は一時８％を超えた。きょう正午ごろ、スマホアプリやパソコンゲームなどで提供されるデジタルトレーディングカードのオンライン抽選時におけるデータ処理負荷を大きく削減するシステムを開発したと発表しており、株価の刺激材料となっている。 マイネットによると、従来の抽選システムでは複数枚を同時購入する際に目玉となる希少なカードが最低１枚含まれる「