スマートバリューがしっかり。この日、クルマのサービス化事業を行う事業者向けシェアリングプラットフォーム「ＫｕｒｕｍａＢａｓｅ」を「ガッツレンタカー」を運営するガッツ・ジャパン（名古屋市中村区）に提供すると発表しており、好材料視されている。 「ＫｕｒｕｍａＢａｓｅ」は、クルマに接続する専用端末、クラウド上の管理コンソール、利用者向けスマートフォンア