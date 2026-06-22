三井倉庫ホールディングスが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、輸出入貨物に対する税関への「申告」や「許可」などの手続きを輸出入者に代わって行う通関業務における各種料金を、７月１日受託分から改定すると発表したことが好材料視されている。各種通関申告及び保税関連申請の基本料金を平均で約２５％値上げする。昨今の事業環境の急激な変化に伴うコスト増に、企業努力のみでは対応することが難しい状況に直