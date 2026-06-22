「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在で三菱重工業が「買い予想数上昇」２位となっている。 三菱重は全体リスクオン相場に乗れず、前週末終値を小幅に下回る水準でもみ合っている。ＡＩ・半導体関連株に物色人気が集中するなかで、同社を筆頭とする防衛関連の上値は重い。ただ、防衛関連株は国家安全保障に絡み国策としてフォローが期待されている分野であるため、リタ