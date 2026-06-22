U-19日本代表FW吉田湊海(鹿島)は日本代表のトレーニングパートナーとして北中米ワールドカップに帯同する。20日グループリーグ第2節・チュニジア戦の観戦翌日にはメキシコ・モンテレイから帰った足でアメリカ・ナッシュビルでトレーニングを行った。吉田は「去年もU-17W杯に出て悔しい形で終わってしまった。自分のなかでは“W杯”には思い入れがある。4年後は自分が出たいと、この大会を見ていて強く思うようになった」と決意を