日本テレビは21日に放送したワールドカップ日本代表対チュニジアにおいて、約3900.8万人が視聴したと推測されることを公表した。ビデオリサーチ調べの到達人数を公表したもので、4歳以上における1分事情の番組視聴を見たと定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのかを推測した値になる。また番組放送時間(30局150分)を通した平均視聴人数は、約2237.2万人だった。なお、世帯平均視聴率は33.2%で、瞬間最高視聴率は37.0