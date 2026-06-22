Jリーグは22日、2026-27シーズンのリーグカップ戦の組み合わせ表、開催日、1回戦の対戦カード・キックオフ時刻・スタジアムを発表した。春秋制から秋春制へのシーズン移行という変革期のタイミングで、リーグカップ戦の大会名称がこれまでの「JリーグYBCルヴァンカップ」から「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に変更。ロゴも刷新されている。2025シーズン王者のサンフレッチェ広島は2回戦から登場し、ヴァンラ