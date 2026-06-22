浦和レッズは22日、GK佐藤瑠星(22)がモンテディオ山形に育成型期限付き移籍すると発表した。同選手は筑波大から今季より浦和に加入した選手で、百年構想リーグでの出場はなかった。クラブを通じ「今シーズンは自分の実力不足でチームに貢献することができなかった以上、新たな地で自分の価値を高める必要があると思い、今回の移籍を決断しました。チームに貢献できず情けない気持ちでいっぱいです。本当に申し訳ありません」