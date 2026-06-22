「おろしトマトつゆ」【画像を見る】うまみたっぷりのトマトの水分が希釈水がわりに「おろしトマトつゆ」今年は夏のそうめんをもっと楽しむ！そんな人にぜひ食べてもらいたい、めんつゆのアレンジレシピ。料理研究家の池田美希さんがトマトを使っためんつゆベースのレシピを教えてくれました。すりおろしたトマトがそうめんにからみます。＊＊＊■おろしトマトつゆトマトの水分でうまみがしっかり！トマトの水分でうまみがしっ