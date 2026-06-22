栄養価も彩りもアップする卵の副菜レシピ3品にチャンレジ！【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選献立の「あと一品」に迷ったら、卵を使ってみてはいかがでしょうか。短時間で簡単に調理できて、栄養価の底上げも叶ううえ、華やかな黄色で食卓の彩りもぐんとアップしますよ。今回は、そんないいことづくめの卵のサブおかず3品をご紹介します。＊＊＊■豆苗と卵のサラダ卵の余熱で豆苗をなじませて