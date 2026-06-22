日本銀行（BOJ）は先日、政策金利を年0.75%から1.0%に引き上げた。1995年9月以来、31年ぶりの高水準だ。【関連】高市首相は韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で意外な結果に奇しくも同じ日、高市早苗首相はイギリス・イタリア・フランスの歴訪とフランスのエビアンでの初のG7サミットを終え、帰国の途についた。一角では日本銀行が金融政策の正常化に向けてブレーキを踏み、もう一角では総理が「経済安全保障の同盟外交」のア