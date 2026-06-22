【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが、7月15日に新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。 ■先行公開された歌詞に”異常事態”が発生？ 本楽曲は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。 本日公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手掛け、Da-iCEメンバーそれぞ